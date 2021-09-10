Во Владивостоке состоялся VI Восточный экономический форум

Форум собрал более 4000 участников из числа представителей профильных министерств, различных государственных учреждений, частных организаций, инвесторов, делегатов от крупного бизнеса и иностранных партнеров. Состоялось более 100 мероприятий, посвященных наиболее актуальным темам повестки дня.

В этом году впервые в работе ВЭФ приняло участие Министерство спорта России. Присутствие на Форуме главного спортивного ведомства нашей страны можно назвать настоящим прорывом. Площадки Форума привлекли широкое внимание общественности и средств массовой информации, стали местом обсуждения вопросов, связанных с развитием спорта и физической культуры в нашей стране.

Источник фото: Пресс-служба "Спорт-норма-жизни"

На Форуме со 2 по 7 сентября работал уникальный павильон Минспорта «Спорт – норма жизни». Сооружение площадью 800 квадратных метров справедливо стало местом притяжения всех любителей здорового и активного образа жизни из числа гостей и делегатов форума, а также жителей Приморья. За время работы павильон посетили тысячи человек.

Павильон расположился в живописном месте на территории специально возведенного выставочного комплекса «Улица Дальнего Востока» на набережной бухты Аякс кампуса Дальневосточного федерального университета. Локация сама по себе невероятно красивая, а павильон в ярких цветах стал отличным дополнением общего антуража места!

За ярким фасадом павильона «Спорт – норма жизни» скрывались недюжие возможности для участников и гостей. Под крышей Дома спорта на Форуме разместились площадки деловой программы, многочисленные зоны активности, где были представлены все олимпийские виды спорта.

Кроме того, на отдельной локации в павильоне была сконструирована полноценная спортивная зона для сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». К зоне ГТО примыкала экспозиция Государственного музея спорта, которая представила общественности редчайшие спортивные экспонаты, в том числе раритетные значки и Кубки ГТО. Выставка была приурочена к 90-летней истории движения ГТО в России. Здесь же, в музее, была выставлена золотая олимпийская медаль, завоеванная на Олимпийских Играх в Токио российским борцом греко-римского стиля Мусой Евлоевым.

Все зоны были в открытом доступе и ожидаемо привлекли большое внимание участников и гостей Форума.

Судите сами: любой желающий мог проверить свои силы в десятках спортивных дисциплинах на установленном оборудовании и тренажерах, в симуляторах или с помощью технологии виртуальной реальности. Или выполнить нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Или изучить спортивные раритеты и послушать рассказ сотрудников музея спорта. Кто-то приходил специально под деловую программу. А можно было и не выбирать, а смело пройтись по всем локациям. Ведь площадки располагались в одном помещении, так сказать, в шаговой доступности друг от друга. Действительно, уникальное место спорта!

В павильоне работала специальная площадка, посвященная реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Проект стартовал 1 января 2019 года с основной задачей, выраженной в цифрах – к 2030 году увеличить долю систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей России до 70%.

За время действия проекта этот показатель увеличился до 45%. Практически половина жителей нашей страны вовлечена в регулярные занятия физической культурой и спортом и это далеко не предел!

Источник фото: Пресс-служба "Спорт-норма-жизни"

Проект «Спорт – норма жизни» охватывает множество направлений, помогает людям делать свой выбор в пользу спорта. Проводятся различные мастер-классы, спортивно-образовательные программы, тренировки и соревнования. Строятся новые спортивные объекты по всей России – от площадок с тренажерами, до огромных дворцов спорта. Школы олимпийского резерва получают в свое распоряжение инвентарь, экипировку и технику, соответствующую стремительно изменяющимся требованиям спорта. Программа профессиональной переподготовки и повышения квалификации тренеров помогает насытить спортивную сферу квалифицированными тренерами и инструкторами. Ну а грантовая программа Министерства спорта РФ в рамках проекта «Спорт – норма жизни» поддерживает интересные спортивные проекты по всей стране!

Павильон «Спорт – норма жизни» торжественно открыли Министр спорта России Олег Матыцин, руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева, депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев, директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев, паралимпийские чемпионы Токио по фехтованию Александр Кузюков и Максим Шабуров, а также их тренеры.

«Впервые Министерство спорта Российской Федерации так активно принимает участие в Восточном экономическом форуме, – отметил Олег Матыцин. – Я горжусь тем, что сегодня во Владивостоке мы открываем павильон «Спорт – норма жизни» по-настоящему сплоченной командой. Спорт действительно становится нормой жизни. Дальневосточный федеральный округ очень гостеприимен, примером служит заключительный этап подготовки российских спортсменов к Олимпийским играм в Токио, где наша команда успешно выступила».

Деловая часть работы Дома спорта проходила со 2 по 4 сентября. Она вместила многочисленные панельные сессии, интервью, обсуждения, прямые онлайн включения. Были рассмотрены вопросы, связанные с детско-юношеским, студенческим, массовым спортом, подведены итоги выступления Олимпийской и Паралимпийской сборных команд России.

В павильоне состоялись подписания соглашений Министерства спорта России с Федеральным агентством по делам молодежи и правительством Чукотского федерального округа.

На территории Дома спорта также прошла презентация заявки Владивостока на проведение VII международных спортивных игр «Дети Азии» в 2022 году. Масштабные соревнования для юных атлетов проводятся каждые 4 года с 1996 года под патронажем Международного олимпийского комитета и ЮНЕСКО.

Источник фото: Пресс-служба "Спорт-норма-жизни"

«Эти соревнования несут в себе не только спортивную миссию, но и образовательную, и гуманитарную. Спорт является важным и эффективным механизмом воспитания людей. Мы можем объединить детей через спорт, помочь им проявить свои таланты», — отметил министр спорта России Олег Матыцин.

Деловая программа павильона завершалась панельной сессией «Социальный лифт: от спортивной школы к олимпийским медалям». Героем сессии стал гимнаст Алексей Немов. Легендарный атлет рассказал о своей жизни, пути в спорте, мечтах, которые воплотились в жизнь. 4-кратный олимпийский чемпион признался, что именно благодаря спорту он выбился в люди, стал тем, кто он есть сейчас.

Говоря о спорте будущего, в том числе о появлении и развитии киберспорта, Немов высказал мнение, что все по-прежнему будет начинаться с гимнастики, а регулярная физическая культура, как стиль жизни, станет еще популярнее.

«Правильное выполнения таких базовых спортивных элементов, как бег, ходьба, подтягивания, кувырки должно закладываться еще в детстве. А позже каждый может выбирать – найти себя в спортивной гимнастике, идти в другие виды спорта, или сделать спорт частью своей повседневной жизни», — сказал Алексей Немов.

Одно из самых эмоциональных и радостных событий, произошедших в рамках работы павильона «Спорт – норма жизни» – это встреча с паралимпийцами! 3 сентября был настроен телемост Владивосток – Токио. Министр спорта России Олег Матыцин в режиме онлайн пообщался с чемпионами Паралимпийских игр и шефом миссии команды России Павлом Рожковым.

Источник фото: Пресс-служба "Спорт-норма-жизни"

«Поздравляем с победами! В очень сложных условиях готовилась наша сборная к Паралимпийским играм в Токио, – отметил Олег Матыцин. – Когда мы вас провожали, я ощущал эту энергетику побед от команды и ощущаю её до сих пор. Низкий поклон вам, огромная благодарность за победы, за ваше превосходное выступление, каждый из вас демонстрирует абсолютный героизм в спорте и жизни».

Паралимпийский чемпион в метании клаба Муса Таймазов обратился лично к Олегу Матыцину со словами благодарности: «Я хотел бы поблагодарить за то, что дали нам возможность приехать сюда – в Токио. Перед соревнованиями вы нам организовали сборы и не единожды. Лично помню, когда в Новогорске мы собирались уже уезжать и на память фотографировались с вами. Я тогда запомнил ваши слова напутствия – это всё мне помогло победить, думал постоянно о том, что нужно привезти только «золото». Именно эти слова придавали мне сил. Спасибо!»

Паралимпийские игры в Токио стали лучшими для сборной России за всё время участия. В Японии наши атлеты завоевали в общей сложности 118 медалей: 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых.