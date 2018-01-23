Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко объясняет, почему ехать на Олимпиаду – это единственный вариант для российских спортсменов, которые получат приглашения от МОК.

И ВСЕ РАВНО НАДО ЕХАТЬ

Давайте сразу начнем с главного. Выжимка из всех понедельничных и вторничных отстранений олимпийцев, комментариев со стороны многочисленных персон, истерик и инсинуаций – со стороны немногочисленных: бойкота не будет! Более того, слова «бойкот» давно уже боятся в мировом олимпийском движении. Везде, где возникает даже тень бойкота, появляется атмосфера нервозности. Все помнят о провале московской Олимпиады-80 с бойкотом 65 стран, об эхе того бойкота спустя четыре года в Лос-Анджелесе, когда Советский союз и ещё 12 стран «включили ответку».

И хотя ряд известных журналистов запустил рано утром во вторник информацию в своих социальных сетях о том, что якобы кто-то объезжает федерации и уговаривает спортсменов сниматься с Олимпиады и даже получить за это премиальные в размере олимпийских призовых, - даже если представить, что эта информация не фейковая, то и тут звучит не глобальный бойкот со стороны страны, а именно частный протест со стороны отдельных персон (если, конечно, это вообще случится).

Почему нельзя бойкотировать Олимпиаду, что бы ни происходило? Почему надо купировать любые поползновения этот бойкот спровоцировать? Почему надо не допускать даже близко эту тему в повестку дня? А все очень просто. Согласно регламентным нормам, тот, кто позволяет себе подмену спорта политикой (а бойкот – это именно одно из проявлений), исключается на следующие три олимпиады. В нашем случае это будет две предстоящие летние и одна зимняя. То есть восемь лет в сумме мы будем мимо любых олимпиад вовсе. Мы вряд ли этого хотим, если находимся в здравом рассудке. А выводы в духе «Да без России это и не Олимпиада совсем!» или «Проведем свою собственную, со своими друзьями со всего света» будут кормить и подпитывать очень недолгое время. Любая политика изоляционизма никого и никогда до добра не доводила.

Так что все равно надо ехать. Все равно надо выходить на старты. Спустя годы забудется и статус, и детали, но фамилия в строке протокола будет сопровождаться словом в скобочках – «(Россия)». И этого достаточно. А флаг мы и сами дома поднимем. И гимн тоже сами споем. Можно и с Губерниевым, а можно и без.

ВОПРОСЫ К СПИСКУ И К ОСНОВАНИЯМ

Есть очень много вопросов. Для меня совершенно очевидно следующее: информация о том, что поедут все те, кто не участвовал в Сочи-2014, ничего общего с действительностью не имеет. Равно как и то, что те, чьи имена не фигурируют в докладах Освальда, Макларена и прочих, автоматически неприкасаемы. Ан, Устюгов, Шипулин в докладах не засвечены. Но они – не допущены.

Скорее стоит обратить внимание на куда более имеющую отношение к действительности версию о том, что ключевым списком является электронная база данных Московской антидопинговой лаборатории. В ноябре WADA этот список передала МОК. Есть все основания полагать, что МОК, выступающая за чистоту олимпийских идеалов, ознакомило со списком и ОКР. Тогда почему ОКР вносило этих спортсменов в расширенный «список пятисот»? Нет, опять что-то не сходится…

Дальше. Почему никто не опубликует этот список из пятисот фамилий? Или список 111-ти вычеркнутых из первоначального перечня? Или список 389-ти, пока оставленных в нём? Есть чего стыдиться? И на основании чего сейчас федерации публикуют данные о недопуске (отстутствии приглашения)? Присланы бумаги? Да вроде бы нет… На основании телефонного звонка? Тогда расскажите – кого и кому? Так что вопросов, на которые хотелось бы получить ответ уже сейчас, чрезвычайно много. Были бы ответы – можно было бы приблизиться к пониманию главного: на основании чего не приглашают? И кого, в таком случае, могут еще не пригласить? Ведь еще осталось целых три с лишним дня терпеть…