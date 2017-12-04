МОК ведет переговоры с Nike по разработке формы для российских спортсменов, которые будут выступать на ОИ-2018 в нейтральном статусе.

Как сообщает Insidethegames, до участия в ОИ-2018 в Пхенчхане будут допущены российские спортсмены не нарушавшие допинговые правила. Отмечается, что выступать они будут под нейтральным флагом.

Исполком МОК 5 декабря примет окончательное решение относительно участия сборной России в ОИ-2018.