Как сообщает Insidethegames, до участия в ОИ-2018 в Пхенчхане будут допущены российские спортсмены не нарушавшие допинговые правила. Отмечается, что выступать они будут под нейтральным флагом.

Исполком МОК 5 декабря примет окончательное решение относительно участия сборной России в ОИ-2018. 

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