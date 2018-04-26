На днях спортивный арбитражный суд (CAS) выпустил мотивировочные части решений по апелляциям Александра Легкова и Александра Зубкова. Легкова оправдали и вот почему.

ЗАБЫЛ РЕЦЕПТ «ДЮШЕСА»

Нет ничего более постоянного, чем временное. Григорий Родченков, который обещал уничтожить весь олимпийский спорт России на десятилетия вперед, не выжимая сцепления, с хрустом врубил заднюю и на заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) во время рассмотрения апелляций дисквалифицированных россиян отказался практически от всех своих показаний.

А ведь именно с его слов писался эпохальный доклад канадского юриста Ричарда Макларена, именно его дневник стал ключевым доказательством для комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда, которая пожизненно отстранила от участия в Олимпиадах четыре десятка российских спортсменов.

В итоге под присягой Родченков заявил, что:

а) никогда не давал спортсменам допинговый коктейль «Дюшес»;

б) никогда не видел, чтобы спортсмены его употребляли;

в) не видел, чтобы спортсмены или тренеры получали инструкции по употреблению коктейля;

г) ни разу не видел, чтобы спортсмен сдавал специально заготовленную «чистую» мочу;

д) не видел, чтобы спортсмены как-то манипулировали со своими допинг-пробами.

Кроме того, ГМР сказал, что не знает, кто и как сообщал номера допинг-проб Ирине Родионовой во время сочинской Олимпиады, которая по его свидетельствам распространяла допинговый коктейль между спортсменами. При этом ранее в интервью New York Times и своих свидетельствах для комиссии Освальда он заявлял, что спортсмены или кто-то из окружения фотографировали номер пробы на телефон и отправляли Родионовой. На заседании CAS Родченков отморозился какой-то несуразной фразой про то, что это был только план.

Когда его попросили назвать точный состав допинг-коктейля «Дюшеса», он сначала сказал, что ему потребуется пять минут на объяснение, но в конечном итоге не смог ничего прояснить по теме. Кроме того, Родченков сообщил, что не знает, как и в какой форме коктейль давался спортсменам. При этом существует видео, где он рассказывает, что они говорили ему, когда рассасывали таблетки анаболических стероидов и полоскали рот алкоголем.

«РЕДКО БЫВАЛ НОЧЬЮ ДОМА»

В CAS Родченкову также пришлось оправдываться за видео, где он говорит, что «борьба с допингом ему совершенно похеру». ГМР заявил, что произнес эту фразу на эмоциях. А пассаж «миллион долларов в моей сумке – это мой дневник с Олимпиады 2014 года» по его словам просто шутка.

В дневнике говорится, что в Сочи-2014 он ложился спать каждый день в 23:00. Сам же Родченков утверждает, что по ночам менял пробы россиян. Когда ему указали на нестыковки, он ответил следующее:

– На самом деле я очень редко был ночью в своей комнате. Мне пришлось делать ложные записи, потому что Блохин (сотрудник ФСБ – прим. ред.) дико нервничал из-за моего дневника.

Логика просто зашкаливает.

Следом за Родченковым от своего труда фактически отрекся и Ричард Макларен, признав, что в его докладе содержатся скорее домыслы, а не проверенные факты.

– В своем докладе я не утверждал, что определенные россияне участвовали в допинг-схеме. Только сказал, что они могли участвовать. Это не значит, что они нарушили антидопинговые правила, – отметил канадский юрист.

Получается, что самый громкий допинг-скандал в истории мирового спорта базируется на, мягко говоря, не самой достоверной информации. Российский спорт понес колоссальные потери, которые никто не возместит. Но мы по-прежнему не видим вала исков в канадских судах с требованием наказать Макларена. И увидим ли? Спортивный юрист Артем Пацев, представлявший в CAS интересы российских спортсменов, не уверен.

– Если честно, не понимаю, почему поднялся такой шум вокруг показаний Родченкова. По факту, он не отказывался от своих слов. Продолжал утверждать, что план по подмене допинг-проб на Играх в Сочи был и работал. Просто на прямые вопросы «Давали ли вы запрещенные препараты атлетам?», «Видели ли, как они их принимали?» отвечал: «Нет, не давал, не видел». То, что, например, он подменял пробы по ночам, Родченков в суде подтвердил.

– Он давал показания под присягой?

– Конечно.

– Как можно использовать слова Родченкова теперь?

– В частности – при подаче исков в отношении МОК, о чем сейчас думают многие наши спортсмены. Но какова перспектива у подобных дел, сказать не могу. Это вопрос к швейцарским юристами, поскольку суд, если до него дойдет, будет рассматриваться по правилам законодательства этой страны.