«Выпустите белых бабочек и развейте прах над морем». Паралимпийская чемпионка сделала эвтаназию

Девушка больше не смогла терпеть боль и бороться с недугом и предпочла смертельную инъекцию. Кто она и почему совершила такой поступок?

Болезнь

Марике Верворт родилась в Бельгии в городе Дист 10 мая 1979 года. С раннего детства девушка увлекалась спортом, очень любила баскетбол. Но о карьере профессионального спортсмена и не задумывалась. Тем более, что еще в подростковом возрасте у нее было обнаружено страшное заболевание мышц. К сожалению, против такого недуга даже современная медицина пока еще бессильна.

Марике пришлось передвигаться на инвалидной коляске. Когда девушке исполнился 21 год, то пришла еще одна беда – у нее обнаружили дегенеративное заболевание позвоночника. С того момента состояние Марике постоянно ухудшалось. Девушке приходилось терпеть адскую боль. Но она не сдавалась.

Спорт

Верворт предложили заняться спортом профессионально в качестве реабилитации. Она согласилась. Вспомнив о своей любви к баскетболу, Марике попробовала себя в разновидности игры для инвалидов-колясочников. Затем перешла в триатлон.

В 2007 году Марике приняла участие в соревнованиях Ironman. Но болезнь не отступала. Чем усерднее девушка тренировалась, тем хуже становилось ее состояние. Еще в далеком 2008 году Марике подписала документы на совершение эвтаназии. Эта процедура добровольного ухода из жизни легальна в Бельгии. Но это не значило, что Велворт перестает бороться. Она готовилась к Паралимпиаде, хотя и говорила, что подписанные документы давали ей ощущение покоя.

В 2012 году Марике Велворт завоевала золотую медаль на Паралимпиаде в Лондоне на дистанции 100 м и серебро на 200 м. В 2016 году в Рио Марике удалось выиграть серебро и бронзу на 100 и 400 метров. Это был настоящий успех.

Эвтаназия

На самом деле Марике хотела уйти из жизни еще в 2012 году после лондонских Игр. Но ее достижения заставили девушку бороться дальше и посвятить спорту еще 4 года. «Я знаю, когда пойму, что с меня хватит. У меня есть мои бумаги», - говорила Велворт.

Но здоровье спортсменки продолжало ухудшаться. У нее начались эпилептические припадки. Как раз во время одного из них девушка готовила себе еду и получила сильнейшие ожоги. Но даже не смотря на это, Марике хотела наслаждаться жизнью и даже прыгнуть с парашютом. «Если бы у меня на руках не было разрешения на эвтаназию, то думаю, что я бы уже покончила жизнь самоубийством. Если бы эвтаназия была легализована в каждой стране, то было бы меньше самоубийств», - рассказывала журналистам Марике Велворт.

В 2015 году девушке вручили престижную награду Vlaamse Reus – «Фламандский гигант». Этот приз достается лучшему фламандскому спортсмену года. Его, кстати, не раз получала теннисистка Ким Клейстерс и троеборец Люк Ван Лиерде.

К сожалению, бороться с недугом становилось уже невозможно. «Я не представляю, что ждет меня через полчаса. Может стать плохо, может начаться эпилептический припадок. Я плачу, я кричу от боли. Мне нужно много морфия, валиума и других таблеток», - рассказывала Марике Велворт. И все же день прощания настал.

Марике составила завещание, в котором четко описала, что должны делать ее родные – выпустить из красной коробки белых бабочек, кремировать тело и развеять прах над морем вблизи Канарских островов. Там девушка несколько лет встречала Рождество. «Я хочу поблагодарить своих родных за возможность прожить жизнь так, как я это сделала. Я упокоюсь счастливой», - написала в завещании спортсменка Паралимпийская чемпионка Марике Велворт.