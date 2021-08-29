Медальный зачет по итогам пятого дня Паралимпиады в Токио: Россия выпала из тройки, лидирует Китай

По итогам пятого соревновательного дня Паралимпиады в Токио сборная России опустилась на четвертую позицию медального зачета.

В активе нашей команды 15 золотых, девять серебряных и 28 бронзовых наград.

В копилку сборной России золото сегодня, 29 августа, принесли: Денис Гнездилов с мировым рекордом (легкая атлетика, ядро, F40) и Дмитрий Черняев с мировым рекордом (плавание, 100 м, брасс, SB4).

Серебро завоевали: Денис Тарасов (плавание, 50 м, вольный стиль,S9) и Анна Крившина (плавание, 50 м, вольный стиль, S12).

Бронза на счету: Анна Сапожникова (легкая атлетика, прыжки в длину, T37), Виталий Гриценко (легкая атлетика, бег, 400 м, T53), Роман Тарасов (легкая атлетика, бег, 100 м, T12), Владимир Даниленко (плавание, 200 м, вольный стиль, S2), Юлия Шишова (плавание, 50 м, спина, S3), Анатолий Шевченко (дзюдо, до 100 кг, B2), Вера Муратова (пауэрлифтинг, до 79 кг, PWL) и сборная России по стрельбе из лука в миксте (Степанида Артахинова, Баир Шигаев).