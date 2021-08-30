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30 августа 11:59
автор: Владислав Корегин

Пловец Мозговой завоевал золотую медаль Паралимпиады в Токио

В финале россиянин установил новый паралимпийский рекорд.

Российский пловец Богдан Мозговой стал обладателем золотой медали в заплыве на 100 м на спине в категории S9 на Паралимпиаде в Токио

Отметим, что в финальном заплыве спортсмен показал результат 1 минуту 1,65 секунды, установив новый паралимпийский рекорд.

«Серебро» завоевал представитель Белоруссии Егор Щелканов (+0,31). А тройку лучших замкнул австралиец Тимоти Ходж из Австралии (+0,51).

На данный момент российская команда занимает третье место в общем медальном зачете. На счету спортсменов 16 золотых, 11 серебряных и 29 бронзовых медалей.

Напомним, Паралимпиада в Токио началась 24 августа и продлится до 5 сентября.

источник: «Советский спорт»
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