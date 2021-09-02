Сборная России завоевала восемь медалей в девятый день Паралимпиады

В Токио завершился девятый день Паралимпийских игр.

Сборная России завоевала 2 сентября три серебряные и пять бронзовых наград.

Серебро в активе пловцов Вячеслава Емельянцева (100 метров на спине), Валерия Шабалина (100 м на спине) и женской команда в комбинированной эстафете 4 по 100 м (Анастасия Гонтарь, Виктория Ищиулова, Ани Палян и Елизавета Сидоренко).

Бронзовые награды завоевали тхэквондисты Даниил Сидоров (до 61 кг) и Анна Поддубская (до 49 кг), а также пловцы Вячеслав Ленский (400 м вольным стилем), Александр Скалиух (100 м баттерфляем) и Владимир Даниленко (50 м на спине).

Команда ПКР опустилась на третье место в общем медальном зачете. В копилке сборной России 94 награды (32 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые). Лидирует в зачете сборная Китая (167, 77-46-44), на втором месте команда Великобритании (96, 34-27-35).