Российский гребец Крылов завоевал серебряную медаль на Паралимпиаде в Токио

Российский гребец Леонид Крылов стал серебряным медалистом Паралимпиады в Токио.
Спортсмен в гребле на байдарках среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата на дистанции 200 метров показал результат 40,464 секунды.
Первое место занял Сергей Емельянов из Украины, опередивший представителя нашей страны на 0,109 секунды. Тройку призеров замкнул британец Роберт Оливер (+0,913).
Добавим, что в медальном зачете Паралимпийских игр-2020 сборная России занимает третье место, имея в своем активе 32 золотых, 27 серебряных и 42 бронзовые награды.
Соревнования в Токио продлятся до 5 сентября.