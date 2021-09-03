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03 сентября 07:29

Российский метатель копья Кузнецов стал серебряным медалистом Паралимпиады в Токио

Соревнования проходили среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Российский метатель копья Алексей Кузнецов стал серебряным медалистом Паралимпиады в Токио.

Спортсмен занял второе место в метании копья сидя среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Представитель нашей страны показал результат 31,19 метра.

Золото завоевал Хамед Амири (31,35) из Ирана, а тройку призеров замкнул американец Джастин Фонгсэван (31,09).

Добавим, что в медальном зачете Паралимпийских игр-2020 сборная России занимает третье место, имея в своем активе 32 золотых, 27 серебряных и 42 бронзовые награды.

Соревнования в Токио продлятся до 5 сентября.

источник: «Советский спорт»
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