Российский метатель копья Кузнецов стал серебряным медалистом Паралимпиады в Токио

Российский метатель копья Алексей Кузнецов стал серебряным медалистом Паралимпиады в Токио.
Спортсмен занял второе место в метании копья сидя среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Представитель нашей страны показал результат 31,19 метра.
Золото завоевал Хамед Амири (31,35) из Ирана, а тройку призеров замкнул американец Джастин Фонгсэван (31,09).
Добавим, что в медальном зачете Паралимпийских игр-2020 сборная России занимает третье место, имея в своем активе 32 золотых, 27 серебряных и 42 бронзовые награды.
Соревнования в Токио продлятся до 5 сентября.