Российский бегун Сафронов с мировым рекордом победил на Паралимпиаде в Токио

Российский легкоатлет Дмитрий Сафронов завоевал золотую награду в беге на 200 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата на Паралимпиаде в Токио.

Атлет преодолел дистанцию за 23,00 секунды, установив мировой рекорд. Ранее достижение принадлежало представителю Украины Игорю Цветову, который в этих соревнованиях занял второе место (23,25). Тройку призеров замкнул еще один россиянин Артем Калашян (23,75), а его соотечественник Давид Джатиев пришел на финиш четвертым (23,85).

Добавим, что в медальном зачете Паралимпийских игр-2020 сборная Россия занимает четвертое место, имея в своем активе 30 золотых, 35 серебряных и 47 бронзовых наград.