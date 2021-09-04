Украинский легкоатлет Цветов в очередной раз отказался от фото с российскими паралимпийцами

Украинский легкоатлет Игорь Цветов в очередной раз отказался от фото с российскими паралимпийцами.

Это произошло после соревнований в беге на метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата на Паралимпиаде в Токио.

По итогам состязаний золото завоевал россиянин Дмитрий Сафороно, установив мировой рекорд. Ранее достижение принадлежало Цветову, который в этих соревнованиях занял второе место (23,25). Тройку призеров замкнул еще один россиянин Артем Калашян (23,75), а его соотечественник Давид Джатиев пришел на финиш четвертым (23,85).

Напомним, что это второй случай отказа украинского спортсмена от совместного фото с россиянами. Ранее он таким же образом поступил после соревнований в беге на 100 метров.

Добавим, что в медальном зачете Паралимпийских игр-2020 сборная Россия занимает четвертое место, имея в своем активе 30 золотых, 35 серебряных и 47 бронзовых наград.