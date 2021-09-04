Сборная Китая досрочно победила в медальном зачете Паралимпиады в Токио

Сборная Китая досрочно обеспечила себе победу в медальном зачете Паралимпиады в Токио.
Располагающаяся на втором месте Великобритания уже не сможет догнать «Поднебесную» по количеству наград высшей пробы.
На счету китайской команды 87 золотых, 52 серебряных и 48 бронзовых медалей. Британцы заработали 40 золотых, 36 серебряных и 31 бронзовую награду. Тройку лучших замыкает США (35-35-27), а сборная России (35-30-47) находится на четвертой позиции.
Отметим, что Китай побеждает на Играх с 2004 года
Паралимпиада в Токио продлится до 5 сентября.