«Было некрасиво». Калашян отреагировал на отказ украинца от совместного фото на Паралимпиаде-2022

Бронзовый призер Паралимпиады в Токио Артем Калашян отреагировал на решение украинского легкоатлета Игоря Цветова делать совместное фото с россиянами после церемонии награждения.

«Очень доволен своим выступлением - свой план мы выполнили, отобрали первое место у украинца на 100 и 200 м. Его поведение на награждении не то, чтобы нас задело, но это некрасиво было с его стороны. Мы сначала даже не поняли, что это было, стало неприятно. Потом сфотографировались с Димой и все», - приводит слова Калашяна ТАСС.

По итогам состязаний в беге на 200 метров золото завоевал россиянин Дмитрий Сафороно, установив мировой рекорд. Ранее достижение принадлежало Цветову, который в этих соревнованиях занял второе место (23,25). Тройку призеров замкнул еще один россиянин Калашян (23,75), а его соотечественник Давид Джатиев пришел на финиш четвертым (23,85).

Напомним, что это второй случай отказа украинского спортсмена от совместного фото с россиянами. Ранее он таким же образом поступил после соревнований в беге на 100 метров.

Добавим, что в медальном зачете Паралимпийских игр-2020 сборная Россия занимает четвертое место, имея в своем активе 30 золотых, 35 серебряных и 47 бронзовых наград.