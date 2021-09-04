Сафронов - об украинском бегуне: У него так исчисляется любовь к родине, у меня - золотыми медалями

Двукратный паралимпийский чемпион Игр в Токио бегун Дмитрий Сафронов отреагировал на решение украинского легкоатлета Игоря Цветова не делать совместное фото с россиянами после церемонии награждения.

«Как отреагировал? Да никак - это его дело. У меня тогда получилась прекрасная фотография с Артемом, так что я рад, и сейчас повторили еще одну фотографию. Он сказал: «Это любовь к родине», у него она так исчисляется, а у меня она исчисляется золотыми медалями», - приводит слова Сафронова ТАСС.

По итогам состязаний в беге на 200 метров золото завоевал россиянин Сафронов, установив мировой рекорд. Ранее достижение принадлежало Цветову, который в этих соревнованиях занял второе место (23,25). Тройку призеров замкнул еще один россиянин Артем Калашян (23,75), а его соотечественник Давид Джатиев пришел на финиш четвертым (23,85).

Напомним, что это второй случай отказа украинского спортсмена от совместного фото с россиянами. Ранее он таким же образом поступил после соревнований в беге на 100 метров.

Добавим, что в медальном зачете Паралимпийских игр-2020 сборная Россия занимает четвертое место, имея в своем активе 35 золотых, 30 серебряных и 47 бронзовых наград.