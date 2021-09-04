«Самое страшное наказание - забвение». Валуев - об отказе украинца делать фото с атлетом из России

Депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на решение украинского легкоатлета Игоря Цветова не делать совместное фото с россиянами после церемонии награждения по итогам забега на 200 метров на Паралимпиаде в Токио.

Напомним, что это второй случай отказа украинского спортсмена от совместного фото с россиянами. Ранее он таким же образом поступил после соревнований в беге на 100 метров.

«Да что вы раздуваете? Не надо обращать внимание! Не сфотографировался... И что? Самое страшное наказание - это забвение. Не создавайте прецедент», - приводит слова Валуева «СЭ».

По итогам состязаний в беге на 200 метров золото завоевал россиянин Дмитрий Сафронов, установив мировой рекорд. Ранее достижение принадлежало Цветову, который в этих соревнованиях занял второе место (23,25). Тройку призеров замкнул еще один россиянин Артем Калашян (23,75), а его соотечественник Давид Джатиев пришел на финиш четвертым (23,85).

Добавим, что в медальном зачете Паралимпийских игр-2020 сборная Россия занимает четвертое место, имея в своем активе 36 золотых, 30 серебряных и 48 бронзовых наград.