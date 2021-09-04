Российские стрелки из лука Сидоренко и Смирнов стали золотыми медалистами Паралимпиады в Токио

На Паралимпиаде в Токио российские стрелки из лука Маргарита Сидоренко и Кирилл Смирнов стали золотыми медалистами в миксте среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщает «МК-Спорт».

В решающей перестрелке россияне оказались сильнее итальянцев, одержав победу со счетом 5:4. Тройку призеров замкнула команда Китая.

Добавим, что в медальном зачете Паралимпийских игр-2020 сборная Россия занимает четвертое место, имея в своем активе 36 золотых, 30 серебряных и 48 бронзовых наград. К слову, соревнования в Токио продлятся до 5 сентября.