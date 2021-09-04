Паралимпиада-2020: Сборная России опередила США в медальном зачете и поднялась на третье место

Сборная России обогнала команду США и в предпоследний день соревнований поднялась на третье место в медальном зачете Паралимпийских игр в Токио.

В 11-й день Паралимпийских игр команда Паралимпийского комитета России (ПКР) завоевала две золотые, три серебряные и пять бронзовых медалей.

Всего у команды ПКР 36 золотых, 32 серебряных и 49 бронзовых медалей. У американцев 35 золотых, 36 серебряных и 30 бронзовых медалей.

Лидирует команда Китая (93-57-50), досрочно завоевавшая победу в медальном зачете. На втором месте Великобритания (41-38-43).