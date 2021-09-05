В эти минуты на Национальном стадионе в Токио проходит церемония закрытия Паралимпиады-2020.

В заключительном мероприятии Игр принимают участие около 150 представителей ПКР. Знаменосцем российской команды стал пловец Роман Жданов. На Паралимпиаде он завоевал три золотых и две бронзовые награды.

Напомним, что команда ПКР стала четвертой в общем зачете, завоевав 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых медали. Больше всех наград в активе паралимпийцев из Китая (96-60-51). Второй в медальном зачете стала команда Великобритании (41-38-45), третьей - США (37-36-31).

Паралимпиада в Японии стартовала 24 августа.