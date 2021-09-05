Светлана Журова: Ключевым в противоборстве с Великобританией и США на Паралимпиаде стал велоспорт

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что в России необходимо обратить внимание на развитие паравелоспорта.

Напомним, что на Паралимпиаде в Токио наши спортсмены завоевали три золота в этом виде спорта. Михаил Асташов стал победителем в гонке с раздельным стартом и соревнований на треке на дистанции 3 000 метров. Руслан Кузнецов выиграла золотую медаль в гонке на дистанции 79,2 км.

«Очень здорово выступили наши легкоатлеты и пловцы. Есть те, кто стал и пятикратным паралимпийским чемпионом. Говоря про того же Асташова, понимаешь, что тот же велоспорт был ключевым в противоборстве с Великобританией и США, в котором у нас не так много медалей. И это повод задуматься о том, что велоспорт и паравелоспорт нужно развивать», - цитирует ТАСС Журову.

Напомним, что команда ПКР стала четвертой в общем зачете, завоевав 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых медали. Больше всех наград в активе паралимпийцев из Китая (96-60-51). Второй в медальном зачете стала команда Великобритании (41-38-45), третьей - США (37-36-31).