Паралимпийские игры-2020 объявлены закрытыми

Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс объявил Паралимпийские игры-2020 закрытыми.

Напомним, что команда ПКР стала четвертой в общем зачете, завоевав 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых медали. Больше всех наград в активе паралимпийцев из Китая (96-60-51). Второй в медальном зачете стала команда Великобритании (41-38-45), третьей - США (37-36-31).

Добавим, что из-за пандемии коронавируса Паралимпиада была перенесена на год и прошла без зрителей на трибунах.

Следующие летние Паралимпийские игры, которые будут семнадцатыми по счету, должны пройти в столице Франции, Париже, с 28 августа по 8 сентября.