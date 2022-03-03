Латвийские керлингисты отказались играть с Россией на Паралимпиаде

Сборная Латвии по керлингу на колясках отказалась выходить на матч против России в рамках турнира на Паралимпиаде в Пекине.

«Мы были абсолютно уверены, что Международный паралимпийский комитет не допустит к участию в этих Паралимпийских играх российских и белорусских спортсменов. Это решение было просто неожиданным. Мы созвали очное собрание и по итогам голосования приняли решение не принимать участия в игре с Россией», - заявил главный тренер латвийской команды Арнис Вейдеманис в интервью пресс-службе Ассоциации керлинга Латвии.

Напомним, Игры в столице Китая стартуют 4 марта. Встреча между командами запланирована на 9 число.