ПКР считает необоснованным решение МПК об отстранении россиян от участия в Паралимпиаде

Паралимпийский комитет России считает необоснованным отстранение российских спортсменов от участие в Паралимпийских играх в Пекине.

«Паралимпийский комитет России считает, что решение Международного паралимпийского комитета от 3 марта сего года совершенно необоснованно, так как очевидно противоречит одному из основных принципов паралимпийской семьи - аполитичности спорта инвалидов.

В качестве виновников нынешних политических конфликтов в этом решении оказываются ПКР и российские паралимпийцы.

Между тем, они не только не совершали ничего, что хоть каким-то образом может быть истолковано как участие в нынешних политических осложнениях, но, напротив, в полном соответствии с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) вывели из руководящих органов ПКР лиц, имевших какое-либо отношение к политическим структурам.

В связи с этим ПКР считает решение МПК незаконным и оставляет за собой право отстаивать права и интересы российских паралимпийцев в спортивных и иных судебных инстанциях.

Разумеется, ПКР продолжит работу по развитию отечественной физической культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья и созданию для этого всех необходимых условий», - такое заявление опубликовала пресс-служба организации.

Также под санкции попала команда Белоруссии.

Напомним, ранее командам было разрешено принять участие в Играх в Пекине, но в нейтральном статусе. Кроме того, их награды не должны были учитываться в общем медальном зачете.

Паралимпиада в столице Китая стартует 4 марта.