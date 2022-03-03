МПК объяснил, почему отстранил сборную России от участия в Паралимпиаде

В Международном паралимпийском комитете объяснили причины отстранения сборной России от участия в соревнованиях в рамках Паралимпийских игр в Пекине.

«За последние 12 часов огромное количество участников связалось с нами и были очень открыты, за что я благодарен. Они сказали нам, что, если мы не пересмотрим наше решение, теперь оно, вероятно, будет иметь серьезные последствия для зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине. Несколько Национальных паралимпийских комитетов, с которыми связались их правительства, команды и спортсмены, угрожают не участвовать в соревнованиях», - приводит пресс-служба организации слова главы МПК Эндрю Парсонса.

Напомним, ранее команде было разрешено принять участие в Играх в Пекине, но в нейтральном статусе. Кроме того, награды россиян не должны были учитываться в общем медальном зачете.

Вместе с Россией аналогичным санкциям подверглись белорусские атлеты.

Паралимпиада в столице Китая стартует 4 марта.