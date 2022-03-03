В Госдуме разочарованы решением МПК отстранить сборную России от Паралимпиады

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета (МПК) отстранить сборную России от Паралимпиады в Пекине.

«Негативно оцениваю решение МПК - непоследовательность их действий разочаровывает. Я думаю, МПК не справился с тем давлением, которое оказывали на него их спонсоры и заокеанские покровители. А спортсмены, которые отказываются выступать с нами, здесь ни при чем. Если идти на поводу у всех спортсменов, то это будет не спорт, а хаос. Вертикаль управления должна сохраняться. Не хочет спортсмен выступать - пожалуйста, отказывайся, получай баранку. Как только они это услышат, все встанет на свои места, а сейчас они почувствовали слабину комитета и давление.

Я считаю, что МПК не справился со своей задачей как руководящий орган по проведению Паралимпийских игр и объединению всех спортсменов. Они должны были провести разъяснительную работу, еще какие-то меры воздействия принять, но давление было такое, что они решили не бороться», - приводит слова политика Sport24.ru.

Напомним, ранее команде было разрешено принять участие в Играх в Пекине, но в нейтральном статусе. Кроме того, награды россиян не должны были учитываться в общем медальном зачете.

Вместе с Россией аналогичным санкциям подверглись белорусские атлеты.

Паралимпиада в столице Китая стартует 4 марта.