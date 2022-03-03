В МИД назвали травлей решение МПК отстранить сборную России от участия в Паралимпиаде

Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко прокомментировала решение Международного паралимпийского комитета отстранить сборную России от участия в Паралимпийских играх в Пекине.
«Это травля», - приводит слова Захаровой «Спорт-Экспресс».
Напомним, ранее команде было разрешено принять участие в Играх в Пекине, но в нейтральном статусе. Кроме того, награды россиян не должны были учитываться в общем медальном зачете.
Вместе с Россией аналогичным санкциям подверглись белорусские атлеты.
Паралимпиада в столице Китая стартует 4 марта.
источник: «Спорт-Экспресс»