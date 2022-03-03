Юрист считает, что россиянам стоит обратиться в ЕСПЧ в связи с запретом на участие в Паралимпиаде

Спортивный юрист Алексей Карпенко оценил ситуацию с отстранением сборной России от участия в Паралимпийских играх в Пекине.

Ранее соответствующее решение приняли в Международном паралимпийском комитете (МПК). Отметим, что запрет на участие в соревнованиях также коснулся и спортсменов из Белоруссии.

– Я бы защищался уже не в Спортивном арбитраже, а в ЕСПЧ и говорил о правах человека. Для многих паралимпийцев это единственный источник дохода, и их отстранение – это запрет права на профессию. Это единственное, что они умеют делать и чем зарабатывают на жизнь – и их этого лишают, – цитирует Карпенко «Газета.Ru».

Напомним, что ранее России было разрешено принять участие в Играх в Пекине, но в нейтральном статусе. Кроме того, награды спортсменов не должны были учитываться в общем медальном зачете.

Паралимпиада в столице Китая стартует 4 марта.