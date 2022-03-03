ОКР опубликовал заявление в связи с запретом российских спортсменов на участие в Паралимпиаде

Пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР) опубликовала заявление организации в связи с отстранением сборной России от Паралимпиады в Пекине.

Напомним, что ранее Международный паралимпийским комитет (МПК) принял решение запретить спортсменам из России и Белоруссии участвовать в предстоящих соревнованиях.

– Исполком ОКР считает, что рассматриваемые действия являются необоснованными и дискриминационными по отношению к российским спортсменам и общественным спортивным организациям. Российские спортсмены подвергаются дискриминации по признаку национальности и гражданства, их лишают права на участие в международных соревнованиях без малейших к тому оснований, – говорится в заявлении ОКР.

При этом в ОКР отметили, что организация готова оказать поддержку российским спортсменам, также спортивным федерациями по защите их прав в суде, а также «иными цивилизованными средствами».

Добавим, что ранее России было разрешено принять участие в Играх в Пекине, но в нейтральном статусе. Кроме того, награды спортсменов не должны были учитываться в общем медальном зачете.

Паралимпиада в столице Китая стартует 4 марта.