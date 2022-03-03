Песков считает позорным решение МПК отстранить россиян от Паралимпиады-2022

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на решение не допускать российских спортсменов до участия в Паралимпийских играх в Пекине.

Ранее соответствующее решение по российской сборной приняли в Международном паралимпийском комитете (МПК).

– Ситуация, конечно, чудовищная. И это, конечно, позор для Международного паралимпийского комитета, по-другому я не могу сказать. Конечно, мы решительно осуждаем Международный паралимпийский комитет за это решение, – приводит слова Пескова ТАСС.

Напомним, ранее российской команде было разрешено принять участие в Играх в Пекине, но в нейтральном статусе. Кроме того, награды спортсменов из России не должны были учитываться в общем медальном зачете.

Вместе с Россией аналогичным санкциям подверглись белорусские атлеты.

Паралимпиада в столице Китая пройдет с 4 по 13 марта.