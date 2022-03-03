В Госдуме заявили, что решение МПК об отстранении россиян разжигает национализм

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на решение МПК отстранить российских паралимпийцев от Игр-2022 в Пекине.

«Когда от участия в Олимпийских играх отстраняют представителей одной страны по политическим мотивам, когда говорят, что именно с русскими не хотят соревноваться спортсмены из других стран - разве это не национализм? Разве это не дискриминация по национальному признаку?», - приводит слова Журовой «МК-Спорт».

При этом в ОКР отметили, что организация готова оказать поддержку российским спортсменам, также спортивным федерациями по защите их прав в суде, а также «иными цивилизованными средствами».

Добавим, что ранее России было разрешено принять участие в Играх в Пекине, но в нейтральном статусе. Кроме того, награды спортсменов не должны были учитываться в общем медальном зачете.

Паралимпиада в столице Китая стартует 4 марта.