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Мильштейн - об отстранении российских паралимпийцев: Дискриминация не выход

Сборная России пропустит Паралимпиаду в Пекине.
03 марта 2022 19:59

Хоккейный агент Дэн Мильштейн отреагировал на решение МПК отстранить российских паралимпийцев от Игр-2022 в Пекине.

«Выгодно ли людям на Украине, что мир дискриминирует инвалидов из России и запрещает им участвовать в Паралимпийских играх? Существуют способы помочь мирным жителям Украины, но дискриминация не выход…» - написал Мильштейн в своем твиттере.

При этом в ОКР отметили, что организация готова оказать поддержку российским спортсменам, также спортивным федерациями по защите их прав в суде, а также «иными цивилизованными средствами».

Добавим, что ранее России было разрешено принять участие в Играх в Пекине, но в нейтральном статусе. Кроме того, награды спортсменов не должны были учитываться в общем медальном зачете.

Паралимпиада в столице Китая стартует 4 марта.

источник: Twitter.com
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