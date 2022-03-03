Шипулин - об отстранении российских паралимпийцев: Решение IPC продиктовано политикой

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин отреагировал на решение МПК отстранить российских паралимпийцев от Игр-2022 в Пекине.

«Решение IPC продиктовано политикой. Его нельзя оценивать как правильное или неправильное, заслуженное или незаслуженное. Просто такого решения быть не должно вообще, потому что, повторюсь, спорт - вне политики», - написал Шипулин в своем инстаграме.

При этом в ОКР отметили, что организация готова оказать поддержку российским спортсменам, также спортивным федерациями по защите их прав в суде, а также «иными цивилизованными средствами».

Добавим, что ранее России было разрешено принять участие в Играх в Пекине, но в нейтральном статусе. Кроме того, награды спортсменов не должны были учитываться в общем медальном зачете.

Паралимпиада в столице Китая стартует 4 марта.