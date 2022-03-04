Российские паралимпийцы в скором времени вылетят из Пекина

Паралимпийский комитет России (ПКР) сделал объявление о скором вылете своих атлетов из Пекина, где 4 марта стартует Паралимпиада-2022.

Напомним, что вчера МПК отстранил российских и белорусских спортсменов, хотя за день до этого принял решение об их допуске в нейтральном статусе.

ПКР заявил, что оспорит отстранение в международных и судебных инстанциях, в частности во Всемирном союзе инвалидов (World Disability Union) и Международной организации по реабилитации (Rehabilitation International). При этом экстренное судебное разбирательство в CAS не предусмотрено правилами МПК.