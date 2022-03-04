Юрист посоветовал паралимпийцам идти в ЕСПЧ, а не в CAS

Спортивный юрист Алексей Карпенко считает, что российским паралимпийцам следует обращаться в ЕСПЧ по поводу своего отстранения от Паралимпийских игр в Пекине.

«Я бы защищался уже не в Спортивном арбитраже, а в ЕСПЧ и говорил о правах человека. Для многих паралимпийцев это единственный источник дохода, и их отстранение — это запрет права на профессию. Это единственное, что они умеют делать и чем зарабатывают на жизнь — и их этого лишают.

Соответственно, можно у ЕСПЧ просить от Международного паралимпийского комитета (МПК) каких-то компенсаций морального вреда в связи с тем, что людей по политическим мотивам лишили возможности единственной реализации своей профессиональной деятельности, получения дохода от нее», - приводит слова Карпенко «Газета.Ru».

Напомним, накануне МПК объявил об отстранении сборных России и Белоруссии от Паралимпиады в столице Китая. Изначально команды были допущены к Играм в нейтральном статусе и без учета наград в медальном зачете, однако затем комитет поменял свое решение.