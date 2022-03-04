Сергей Шилов: IPC показал, что не является самостоятельной организацией

Шестикратный паралимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Шилов отреагировал на решение МПК отстранить российских спортсменов от Паралимпиады-2022 в Пекине.

«Мы расстроены и сильно огорчены, не приветствуем это решение. Комитет повел себя весьма непоследовательно и показал, что не является самостоятельной организацией, а так же, как и другие, подвергается политическому давлению извне», - приводит слова Шилова RT.

При этом в ОКР отметили, что организация готова оказать поддержку российским спортсменам, также спортивным федерациями по защите их прав в суде, а также «иными цивилизованными средствами».

Добавим, что ранее России было разрешено принять участие в Играх в Пекине, но в нейтральном статусе. Кроме того, награды спортсменов не должны были учитываться в общем медальном зачете.

Паралимпиада в столице Китая стартует 4 марта.