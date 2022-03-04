«Дискриминация». Чернышенко высказался об отстранении российских паралимпийцев

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отреагировал на решение МПК отстранить российских паралимпийцев от Игр-2022 в Пекине.

«Это решение носит дискриминационный характер и нарушает принципы гуманизма, учитывая еще и тот факт, что наши спортсмены уже находятся в Пекине. Считаю необходимым оспорить это решение в CAS», - приводит слова Чернышенко РБК.

При этом в ОКР отметили, что организация готова оказать поддержку российским спортсменам, также спортивным федерациями по защите их прав в суде, а также «иными цивилизованными средствами».

Добавим, что ранее России было разрешено принять участие в Играх в Пекине, но в нейтральном статусе. Кроме того, награды спортсменов не должны были учитываться в общем медальном зачете.

Паралимпиада в столице Китая стартует 4 марта.