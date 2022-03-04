Хоркина назвала чудовищным решение об отстранении паралимпийцев из России

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина отреагировала на решение МПК отстранить российских паралимпийцев от Игр-2022 в Пекине.

«Я даже не представляю, что сейчас испытывают наши паралимпийцы, я никому не пожелаю оказаться в их шкуре. Готовиться четыре года и лишиться Олимпиады из-за чужих политических решений - это чудовищно», - приводит слова Хоркиной «МК-Спорт».

При этом в ОКР отметили, что организация готова оказать поддержку российским спортсменам, также спортивным федерациями по защите их прав в суде, а также «иными цивилизованными средствами».

Добавим, что ранее России было разрешено принять участие в Играх в Пекине, но в нейтральном статусе. Кроме того, награды спортсменов не должны были учитываться в общем медальном зачете.

Паралимпиада в столице Китая стартует 4 марта.