В ПКР объяснили, почему не будут подавать апелляцию в CAS на отстранение от Игр в Пекине

В Паралимпийском комитете России (ПКР) объяснили, почему не будут обращаться в CAS. чтобы оспорить отстранение сборной России от Паралимпийских игр в Пекине.

«ПКР после получения решения IPC о недопуске команды к Играм подключил ведущие российские и зарубежные юридические компании для проведения правовой экспертизы возможности обращения ПКР в Спортивный арбитражный суд и получения в ходе ускоренного разбирательства положительного решения. К сожалению, это не позволяет сделать статья 2.9 раздела о Паралимпийских играх свода правил IPC, согласно которой IPC «может по своему усмотрению в любое время отказать любому спортсмену в участии без указания оснований», а также отсутствие в конституции IPC арбитражной оговорки, позволяющей ПКР обратиться в CAS для разрешения разногласий», - такое заявление опубликовано на сайте организации.

Напомним, изначально Международный паралимпийский комитет допустил Россию и Белоруссию до Игр в столице Китая в статусе нейтральных спортсменов при условии, что их награды не будут учитываться в общем медальном зачете, однако сутки спустя поменял свое решение и отстранил обе команды от соревнований.