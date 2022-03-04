Названа дата вылета из Пекина российских паралимпийцев

Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил подробности отъезда национальной команды из Пекина, где 4 марта начнется зимняя Паралимпиада.

«Сборная команда России в полном составе покинет столицу Паралимпийских игр 6 марта рейсом «Аэрофлота», - приводит слова Рожкова RT, ссылаясь на пресс-службу ПКР.

Напомним, что вчера Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил российских и белорусских спортсменов, хотя за день до этого принял решение об их допуске в нейтральном статусе.

ПКР заявил, что оспорит отстранение в международных и судебных инстанциях, в частности во Всемирном союзе инвалидов (World Disability Union) и Международной организации по реабилитации (Rehabilitation International). При этом экстренное судебное разбирательство в CAS не предусмотрено правилами МПК.