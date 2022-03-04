Журова пояснила, почему невозможно оспорить недопуск сборной России на Паралимпиаду-2022

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась мнением о судебных разбирательствах Паралимпийского комитета России (ПКР) с МПК.

«Олимпийский комитет имеет более четкие документы. Есть Олимпийская хартия. Пьер де Кубертен понимал, что будут политические манипуляции, поэтому еще в начале создания комитета были заложены юридические нормы. МОК даже сейчас свое решение только рекомендовал, чтобы в случае чего к нему не было вопросов. А дальше общественные организации все берут на себя, в том числе и Паралимпийский комитет», - приводит слова Журовой «СЭ».

Напомним, изначально Международный паралимпийский комитет допустил Россию и Белоруссию до Игр в столице Китая в статусе нейтральных спортсменов при условии, что их награды не будут учитываться в общем медальном зачете, однако сутки спустя поменял свое решение и отстранил обе команды от соревнований.