Российский керлингист на колясках назвал нечестным отстранение от Паралимпиады-2022

Член сборной России по керлингу на колясках Виталий Данилов отреагировал на решение МПК отстранить российских паралимпийцев от Игр-2022 в Пекине.

«Как выясняется, честно играть с нами не хотят. Сказать, что мы были расстроены, - ничего не сказать. Главное - очень приятно осознавать, что в трудную минуту мы вместе и поддерживаем друг друга», - приводит слова Данилова ТАСС.

При этом в ОКР отметили, что организация готова оказать поддержку российским спортсменам, также спортивным федерациями по защите их прав в суде, а также «иными цивилизованными средствами».

Добавим, что ранее России было разрешено принять участие в Играх в Пекине, но в нейтральном статусе. Кроме того, награды спортсменов не должны были учитываться в общем медальном зачете.

Паралимпиада в столице Китая стартует 4 марта.