Тарасова – об отстранении российских паралимпийцев: Они не виноваты ни в чем – МПК просто издевается

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила решение не допускать российских спортсменов до участия в Паралимпийских играх в Пекине.

Ранее соответствующее решение по российской сборной приняли в Международном паралимпийском комитете (МПК).

– Людям эти соревнования помогали жить. Для них это очень важно. Они не виноваты ни в чем. Международный комитет издевается над паралимпийцами, – цитирует Тарасову Sport24.

Напомним, что изначально российской команде было разрешено принять участие в Играх в Пекине, но в нейтральном статусе. Кроме того, награды спортсменов из России не должны были учитываться в общем медальном зачете.

Вместе с Россией аналогичным санкциям подверглись белорусские атлеты.

Паралимпиада в столице Китая пройдет с 4 по 13 марта.