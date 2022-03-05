Биатлонистка с украинскими корнями заявила, что ей очень обидно за россиян в Пекине

Паралимпийская чемпионка в биатлоне американка Оксана Мастерс выразила чувство обиды за российских и белорусских спортсменов.

«Сейчас мне очень обидно за русских и белорусских спортсменов. Один раз ко мне подошли русские в столовой, они плакали, потому что очень хотели соревноваться. Я бы хотела жить в мире, где каждый отдельный спортсмен, из каждой отдельной страны мира имел бы возможность соревноваться не против друг друга, а вместе друг с другом», - приводит слова МАстерс ТАСС.

При этом в ОКР отметили, что организация готова оказать поддержку российским спортсменам, также спортивным федерациями по защите их прав в суде, а также «иными цивилизованными средствами».

Добавим, что ранее России было разрешено принять участие в Играх в Пекине, но в нейтральном статусе. Кроме того, награды спортсменов не должны были учитываться в общем медальном зачете.

Паралимпиада в столице Китая стартует 4 марта.