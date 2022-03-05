Евгений Плющенко: Наши паралимпийцы восемь лет ждали этого шанса. И его снова отобрали

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поддержал российских паралимпийцев, которых не допустили до участия в Паралимпиаде- в Пекине.

«Наши паралимпийцы восемь лет ждали этого шанса. И его снова отобрали. От Пхенчхана-2018 сборная России была отстранена — допустили лишь некоторых спортсменов в нейтральном статусе. И теперь наши паралимпийцы пропустят вторые Игры подряд! Сильные спортсмены, которых не сломить! Для меня и для всех нас они - Великие!» - написал Плющенко в своем инстаграме.

При этом в ОКР отметили, что организация готова оказать поддержку российским спортсменам, также спортивным федерациями по защите их прав в суде, а также «иными цивилизованными средствами».

Добавим, что ранее России было разрешено принять участие в Играх в Пекине, но в нейтральном статусе. Кроме того, награды спортсменов не должны были учитываться в общем медальном зачете.

Паралимпиада в столице Китая стартует 4 марта.