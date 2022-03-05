Дмитрий Чернышенко поручил провести паралимпийские игры «Мы вместе.Спорт» в Ханты-Мансийске

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минспорту, Минфину совместно с Правительством Ханты-Мансийского округа – Югры проработать вопрос об организации паралимпийских игр «Мы вместе.Спорт» и определить даты их проведения в ближайшее время.

«У нас есть все необходимое, чтобы организовать честные и яркие соревнования для паралимпийцев по всем видам спорта, представленным в программе Игр в Пекине. На турнире в Ханты-Мансийске будут фиксироваться спортивные результаты, отмечаться рекорды, а по итогам вручены медали победителям и призерам. Спортсмены не должны лишаться того спортивного праздника, к которому они готовились в течение нескольких лет. Необходимо также сохранить размер вознаграждения победителям и призерам, каким оно планировалось по итогам Игр в Пекине – 4 млн рублей за золотую медаль, 2,5 млн рублей за серебряную и 1,7 млн рублей за бронзовую, а также выплаты тренерам и специалистам. Важно, что соревнования пройдут с российским флагом и гимном и в обстановке всемерной поддержки», – сказал Дмитрий Чернышенко.

«Для нас было принципиально важно организовать эти соревнования для наших паратлетов. В отношении российской паралимпийской сборной было принято абсолютно несправедливое решение об отстранении от Паралимпийских игр. Российские спортсмены долго готовились и тренировались, преодолевали на пути к своей мечте все преграды, и теперь смогут продемонстрировать всему миру, в какой отличной форме они находятся и каких высоких результатов добиваются в честной борьбе. Мы считаем, что спорт всегда должен быть символом дружбы и единения. Уверен, соревнования в ХМАО пройдут на самом высоком уровне. Призываю болельщиков активно поддерживать наших паралимпийцев на Играх», – сказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков подчеркнул, что организация турнира позволит российским паралимпийцам показать отличный спортивный результат в дружественной обстановке.

«Наша паралимпийская сборная оказалась в непростой ситуации. Организация игр «Мы вместе.Спорт» в России позволит спортсменам показать мастерство, которое они совершенствовали все это время. У нас есть опыт организации подобных соревнований в 2016 году, когда Международный паралимпийский комитет отстранил нашу сборную от Игр в Рио. Игры в Ханты-Мансийске зарядят наших спортсменов, болельщиков и россиян теми позитивными эмоциями, в которых они сейчас так нуждаются», – отметил Павел Рожков.