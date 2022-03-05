Тренер сборной России по керлингу на колясках уверен, его подопечные справятся с отстранением

Старший тренер сборной России по керлингу на колясках Антон Батугин рассказал, останутся ли его подопечные в спорте, после того, как они не были допущены до Паралимпиады в Пекине.

«Мне кажется, что наши спортсмены найдут в себе силы. Думаю, что каждый из них приложит все усилия для того, чтобы пробиться на Паралимпиаду 2026 года», - приводит слова Батугина RT, ссылаясь на «РИА Новости».

Отметим, что Правительство Российской Федерации уже дало Министерству спорта страны поручение организовать в Ханты-Мансийске соревнования «Мы вместе.Спорт», которые заменят для недопущенных атлетов паралимпийские игры.