Министр спорта РФ извинился перед паралимпийцами за отстранение от Игр-2022 в Пекине

Министр спорта РФ Олег Матыцин извинился перед российскими паралимпийцами, отстраненными от участия в Играх-2022 в Пекине.

«Я хочу попросить прощения у вас, что мы не сделали всего необходимого. Будем надеяться, бог нас всех простит. Хочу верить, что мы будем оставаться такой же мощной командой победителей», - приводит слова Матыцина «Матч ТВ».

При этом в ОКР отметили, что организация готова оказать поддержку российским спортсменам, также спортивным федерациями по защите их прав в суде, а также «иными цивилизованными средствами».

Добавим, что ранее России было разрешено принять участие в Играх в Пекине, но в нейтральном статусе. Кроме того, награды спортсменов не должны были учитываться в общем медальном зачете.

Паралимпиада в столице Китая стартовала 4 марта.