Анфиса Резцова: Спортсмены то при чем? Тем более паралимпийцы. Ребята ущемленные в здоровье

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась мнением об отстранении российских паралимпийцев от Игр-2022 в Пекине.

«Они-то не виноваты ни в чем. Вы разбираетесь в политических вопросах. Спортсмены то при чем? Тем более паралимпийцы. Ребята ущемленные в здоровье. И сегодня с ними не по-людски поступили», - приводит слова Резцовой «Спорт день за днем».

При этом в ОКР отметили, что организация готова оказать поддержку российским спортсменам, также спортивным федерациями по защите их прав в суде, а также «иными цивилизованными средствами».

Добавим, что ранее России было разрешено принять участие в Играх в Пекине, но в нейтральном статусе. Кроме того, награды спортсменов не должны были учитываться в общем медальном зачете.

Паралимпиада в столице Китая стартовала 4 марта.