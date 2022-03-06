Рожков - о недопуске россиян на Паралимпиаду: Бах практически уничтожил мировой спорт

Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков отреагировал на отказ россиянам в участии в Паралимпиаде.

Отметим, что изначально российским атлеты разрешили выступать на Играх, но затем МОК поменял свое решение.

«Решение Международного паралимпийского комитета абсурдно, абсолютно политизировано, нетолерантно и негуманно по отношению к людям с ограниченными возможностями здоровья. Оно носит дискриминационный характер и лишено спортивного принципа. К сожалению, практически все спортивные организации, в том числе и МПК, слепо следуют рекомендациям Томаса Баха, который практически уничтожил мировой спорт», - приводит слова функционера сайт Паралимпийского комитета России.

Добавим, что вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил провести игры для российских паралимпийцев в Ханты-Мансийске.