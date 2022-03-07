Анатолий Карпов: Когда политика так вошла в мировой спорт?

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

«У меня остается вопрос - когда политика так вошла в мировой спорт? Все, что сейчас происходит, никак не связано с заветами Пьера де Кубертена, а это 1894 год. А что сотворили с российскими паралимпийцам - это вообще сложно комментировать. Люди с ограниченными возможностями, выступают на сверхусилиях, а их лишают Игр», - приводит слова шахматиста ТАСС.

Напомним, в конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских атлетов от соревнований на всех уровнях. Подавляющее большинство из них уже приняли соответствующие решения.

Кроме того, Россия лишилась права проведения ряда турниров, запланированных на ее территории.